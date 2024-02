Giovedi sera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. Prevista un’invasione di tifosi francesi, il numero di biglietti venduti

In vista del match di Europa League tra Milan e Rennes, valido per gli spareggi di Europa League 2023-24, in programma giovedì sera è prevista un’invasione di tifosi francesi.

A riempire lo stadio non saranno solo i supporters rossoneri ma anche quelli avversari. Come riportato dal sito ufficiale del club francese si parla di almeno 8.000 tifosi francesi che arriveranno a Milano per la partita.

