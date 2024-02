Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo per 2-4 contro l’Inter

Le parole del difensore della Roma Gianluca Mancini ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo per 2-4 contro l’Inter. Il giallorosso ha snobbato il Milan e Juve, ecco cosa ha detto sui neroazzurri:

LE PAROLE – «Brucia, quando perdi non è una cosa positiva. Ogni partita ci sta che sei arrabbiato, ma consapevole di aver fatto la partita giusta. Davanti avevamo la squadra più forte del campionato, abbiamo fatto un gran primo tempo ed eravamo in vantaggio. Dobbiamo rimproverarci quei 10/15 minuti in cui ci siamo fatti riprendere».

