Direttamente dagli studi di DAZN, l’ex arbitro Marelli ha detto la sua sul gol di Acerbi in Roma Inter. Ecco le parole

ROMA-INTER – «L’episodio riguarda la posizione di Thuram. E’ diverso impattare da essere in contatto. Per quanto mi riguarda, la posizione di Thuram, certamente in fuorigioco, non è impattante in quanto Rui Patricio non è ostacolato per l’intervento dato che il pallone di Acerbi va dalla parte opposta rispetto a dove è Thuram. Ricorda il gol annullato in Milan-Napoli per fuorigioco geografico di Giroud: all’epoca dissi che il gol non andava annullato, proprio per lo stesso principio non avendo impattato Juan Jesus».

