Ecco le parole di Albertino Bigon intervistato dal Il Mattino, esprime così sul big match della giornata tra Milan e Napoli.

Sono queste le parole del doppio ex di giornata, Albertino Bigon che parla al Il Mattino della sfida tra Milan e Napoli: “Aperta a qualsiasi tipo di risultato. Tenendo presente la mentalità dei due allenatori, si affronteranno due squadre che non rinnegheranno il loro tipo di calcio mostrando un gioco offensivo ma riuscendo a mantenere l’equilibrio. Il Milan gioca con un terzino come Theo che è un esterno alto e regge bene la fase difensiva perché i meccanismi sono ben oleati. Il Napoli schiera tanti elementi offensivi e difende benissimo con Anguissa che rappresenta l’ago della bilancia.“

Theo Hernandez Jonathan Clauss

Conclude così sulle assenze di Osimhen e Leao: “Due assenze pesanti: Leao è determinante per il Milan così come Osimhen per il Napoli. Ma in attacco tutte e due le squadre hanno altre soluzioni di assoluto valore.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG