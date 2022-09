Il Liverpool non ha mollato la pista Bellingham per il centrocampo e sarebbe ancora in pole per il calciatore inglese

Il Liverpool non ha mollato Jude Bellingham, grande obiettivo dell’ultima finestra di calciomercato poi non concretizzato. Come riportato da The Telegraph, i Reds restano in pole position per il centrocampista inglese nonostante i riflettori anche di Real Madrid e Manchester United.

Il Borussia Dortmund chiede però tanto per il calciatore: circa 80 milioni di euro per lasciarlo partire.

Liverpool, Reds in pole per Bellingham: richiesta faraonica del Dortmund

