Bilancio Juve, in rosso il primo semestre dell’annata 2023-24: pesa l’assenza forzata del club bianconero dalle coppe

Come riferito da Gazzetta.it, la Juventus ha concluso il primo semestre 2023-24 con una perdita di ben 95,1 milioni di euro, a differenza del -29,5 del finire del 2022. Un rosso prevedibile per via dell’esclusione dalle coppe, con la mancata partecipazione che porta una perdita di 60 milioni di euro.

Su base annua si prevede una proiezione di oltre 90 milioni a causa dei mancati introiti dall’UEFA e, in generale, si prevedono per il bilancio al 30 giugno 2024 delle perdite superiori ai 123,7 milioni del 2022-23.

