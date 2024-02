Pierluigi Pardo si è espresso a Tutti Convocati su Radio 24: ecco cosa ha detto il giornalista su Inter e Juve

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24, Pierluigi Pardo ha commentato così l’intrigo scudetto tra Inter, Juventus e Milan.

LE PAROLE – «L’Inter è il problema per Milan e Juventus. Un anno fa si parlava di Inzaghi out e mi ricordo di aver detto tante volte che esonerarlo sarebbe stata una follia. Oggettivamente l’Inter faceva male e anche lui ci stava capendo poco. Non c’è pazienza, è questa la cosa. Poi se vogliamo fare i populisti nel mettere in discussione un allenatore per una sconfitta possiamo farlo, ma non è giusto».

