Graziano Bini, ex allenatore, ha parlato a TMW Radio dell’ormai vicina semifinale di Champions League tra Inter e Milan.

PAROLE – «Per quello che riguarda i giocatori credo che sia Milan che Inter abbiano passato un periodo molto critico. Rivedendole, però, mi sembra che anche fisicamente ci sia stato un upgrade. L’Inter e il Milan hanno dimostrato di avere grande intensità. È umano e normale che si possa pensare molto alla semifinale. Nelle ultime due, però, hanno dimostrato di avere la testa al campionato. Ci tengo anche a ribadire una cosa per l’Inter: siamo arrivati nelle prime quattro e alla semifinale ma io dico che se si perde la finale o la semifinale si torna ai venti punti dal Napoli. Arrivare in finale di Champions League va bene per la società e per l’economia della società. Per il resto poi si torna a pensare ai 20 punti».

