Michelangelo Minieri, agente del portiere della Fiorentina Michele Cerofolini, ha commentato l’esordio del suo assistito a FirenzeViola.

PAROLE – «Quando un ragazzo esordisce in serie A col club di appartenenza e in cui è nato calcisticamente è sempre un motivo di orgoglio per tutti, in primis per lui perché è il risultato di tutti i sacrifici fatti da parte sua e della sua famiglia. Poi anche per il club perché testimonia la bontà del lavoro fatto nel settore giovanile su questi ragazzi, fin da quando indossano questa maglia da piccoli. Perciò anche per la dirigenza è motivo di soddisfazione perché è un riconoscimento al lavoro fatto».

