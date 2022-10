L’ex terzino della Juventus, Alessandro Birindelli parla a Radio Bianconera della situazione dei bianconeri.

Sono queste le parole dell’ex terzino della Juventus, Alessandro Birindelli ospite a Radio Bianconera parla della situazione in casa Juve: “La Juve non ha progettualità, se mando via 3 allenatori in 3 anni che progettualità è? Sarri è stato mandato via dopo un anno, stesso discorso per Pirlo. Non c’è un’idea o percorso di crescita per i giovani come Miretti. I ragazzi bisogna aspettarli e farli sbagliare senza fretta.“

Intanto Gianni Balzarini a Tutti Convocati rivela un retroscena sulla squadra al momento della scelta del ritiro: “La squadra non era contenta del ritiro, ho sentito Danilo l’altra sera e la squadra non era d’accordo. Si è arrivati a questa mediazione interpretata come ultima concessione a livello umano, di andare a salutare le famiglie dopo la trasferta e pre ritiro.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG