L’ex centrale della Juventus, oggi in MLS, Giorgio Chiellini parla così a Sky Sport della situazione dei bianconeri.

Sono queste le parole di Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus che parla a Sky Sport della sua ex squadra: “Questa è una situazione che non pensavo di rivivere e che purtroppo mi ricorda tanto la Juve del 2010, in queste circostanze è più facile sostituire un partente, un Cristiano Ronaldo, un Dybala, piuttosto che trovare un gruppo di uomini che sia di aiuto per tirare su la squadra, sostituire il gruppo storico è complicato e poi ci vorrebbe tempo ma di tempo in una stagione così serrata non ce n’è“.

Conclude così l’ex bianconero oggi in MLS: “Mi sono piaciute le parole che ha usato il Presidente l’altra sera, sono parole giuste che sicuramente avrà detto ai microfoni ma anche ai giocatori. Quando si finisce in una situazione del genere il colpevole non può essere uno solo, ci sono 25 giocatori più un gruppo di persone che lavora dietro, le colpe vanno ripartite fra tutti“.

