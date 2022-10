Sono queste le parole di Billy Costacurta, a Sky Sport l’ex difensore del Milan parla dell’Inter vittoriosa in Champions League.

Ecco le parole di Costacurta a Sky Sport, così l’ex rossonero sull’Inter: “L’Inter ha dimostrato di essere squadra, tutti hanno dato una mano. Principalmente quelli rimasti fuori in panchina. Handanovic è un leader, tutti parlano che lui sta dando una mano per risolvere la situazione. Lautaro? Si trova meglio in Europa. L’Inter è stata bravissima, questo stadio ti mette una pressione pazzesca, quando vai in Inghilterra ti carica il pubblico, in Spagna ti intimorisce, i due stadi spagnoli ti devastano psicologicamente, partita da applausi.“

Il giornalista Biasin su Twitter parla così: “È riuscito a tirarsi su a un passo dal baratro. Lo ha fatto con l’aiuto dei suoi dirigenti, è chiaro, ma anche con le sue idee. Ha mantenuto i nervi saldi e ora è tornato “in navigazione”. La strada è lunga, ma uscire da un momento così non era affatto scontato. Bravo Inzaghi.“

