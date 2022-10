Alberto Malesani, ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola. Di seguito le sue parole.

BATISTUTA DIRIGENTE – «Io non conosco la dirigenza ma l’esempio perfetto è quello del Milan: nel momento in cui Maldini ha preso le redini del Milan ha visto i risultati, anche su Pioli che è stato sempre supportato. Io per esempio sono stato supportato da Cinquini e da Antognoni. Perciò ci pensino bene i dirigenti viola perché un ruolo ad Antognoni o Batistuta è importante per la piazza, non per aizzare il pubblico ma per fare da equilibratori. Antognoni ad esempio è anche uno scopritore di talenti non esiterei a fare entrare entrambi nella Fiorentina. Servono uomini di calcio con cui confrontarsi, che vivano lo spogliatoio, l’allenamento, che diano dei suggerimenti e in un ambiente come Firenze servono uomini così».

