Birindelli: “Mi piacerebbe una Juve con Vlahovic, Dybala e Morata”

L’ex difensore Alessandro Birindelli è intervenuto in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando da cosa potrà portare Vlahovic alla Juventus: “Credo porterà sia gol che gioco. In base a come Allegri ha in mente la squadra, c’è bisogno di gente che sappia tenere palla là davanti e che si divida i compiti, avendo nelle corde entrambe le fasi. Mi piacerebbe vedere Dybala, Morata e Vlahovic tutti e tre in campo: hanno tanta qualità”.

L’arrivo dell’attaccante serbo fa aumentare le chance Champions per la Juve. Quali sono le avversarie per il quarto posto in classifica? “Deve fare il massimo e raggiungere questo piazzamento. Non so chi uscirà da quelle davanti, si parla di Atalanta ma negli anni sembra dare impressioni di cali e invece alla fine risulta sempre ostica”.