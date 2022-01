Galbiati: “Quello di Vlahovic è un tradimento. Non porterà lo scudetto”

Se i tifosi della Juventus esultano, a Firenze ci si lecca le ferite. Il calciatore più forte della Fiorentina ha scelto la rivale storica. Ora il commento di un ex. “Vlahovic non porterà la Juventus a vincere lo scudetto, ormai è troppo tardi”. Lo pensa Roberto Galbiati, ex calciatore viola che a TuttoJuve ha anche dichiarato: “Ogni passaggio dalla Fiorentina alla Juventus si può considerare un tradimento sportivo. Con tutta onestà, mi sarei aspettato una cessione all’estero e non alla Juventus”.

Uno scenario che si auguravano tanti tifosi viola, caduti nello sconforto dopo l’ennesimo “scippo” bianconero. Nel recente passato non vanno dimenticati i nomi di Chiesa e Bernardeschi, da beniamini a traditori. Ora Vlahovic darà tutto per la Juventus e insieme cercheranno di tornare a lottare per lo scudetto.