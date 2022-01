Inter, l’agente di Gosens: “Robin è super contento. Domani le visite”

Robin Gosens sfreccia verso l’Inter. Non ci sono ormai più dubbi: il laterale mancino dell’Atalanta indosserà sempre una maglia nerazzurra ma quella ancora più prestigiosa dei Campioni d’Italia. Paolo Busardò, agente del calciatore, a FcInter1908 ha dichiarato: “Affare fatto con l’Inter. Operazione da 25 milioni di euro più bonus, domani è il giorno delle visite mediche. Robin è super contento”.

Un colpo importante per l’Inter, che in poche ore sistema la questione vice Perisic. Al croato verrà comunque proposto il rinnovo di contratto ma l’arrivo di Gosens alleggerisce l’urgenza. Proprio quando sembrava che il mercato dell’Inter potesse concludersi senza colpi, ecco lo sprint per il calciatore dell’Atalanta. Zhang ha accontentato Simone Inzaghi che si gode una squadra rinforzata nell’unica zona di campo considerata da migliorare.

di Riccardo Amato