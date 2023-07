Bisseck: «All’Inter vedono tanti giocatori top. Adesso devo credere in me stesso». Queste le parole del difensore tedesco

Yann Bisseck, prossimo acquisto dell’Inter, alla BILD ha parlato del suo futuro:

«C’è sempre concorrenza al livello in cui voglio essere. Conosco i lati positivi e negativi ma sono convinto di me stesso. Una volta che mi sono abituato a una squadra, posso affermarmi ovunque. Ho del potenziale, ma posso ancora migliorare. I responsabili dell’Inter sapranno già il fatto loro, hanno fatto il loro lavoro e hanno guardato le mie partite. E vedranno qualcosa in me. Hanno visto tanti giocatori ai massimi livelli. Se pensano che lo sia anche io, allora mi dà motivo di crederci anch’io. Ma sono fiducioso di me stesso. Credo sempre nel mio talento, so cosa posso fare. Vincere duelli è fantastico, segnare gol è fantastico, giocare un bel passaggio è fantastico. Il calcio è solo divertimento».

