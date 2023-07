Marotta: «Brozovic? Trattativa aperta. Frattesi non è legato alla sua cessione». Queste le parole del dirigente

Beppe Marotta, ad dell’Inter, a Sky Sport ha parlato della situazione di Brozovic e Frattesi:

BROZOVIC – «C’è stata una alterazione di equilibri. Di fatto avevamo trovato un accordo, poi è stata cambiata la proposta. Noi ci siamo irrigiditi e abbiamo chiuso la porta: ora la situazione forse si può riaprire».

FRATTESI – «Noi lavoriamo nel rispetto della sostenibilità, indipendentemente da quelli che sono i soggetti che possono passare come cessione o acquisto. Non è che l’acquisto di Frattesi sia legato a Brozovic: primo perché dobbiamo ancora stabilire la strategia, secondo perché il giocatore è di proprietà del Sassuolo che negozia come vuole e con chi vuole».

L’articolo Marotta: «Brozovic? Trattativa aperta. Frattesi non è legato alla sua cessione» proviene da Inter News 24.

