Il giovane difensore dell’Inter Yann Bisseck ha esordito questa sera in Champions League contro il Salisburgo: le dichiarazioni

Un emozionato Yann Bisseck si rivolge ai microfoni della UEFA, raccontando il suo esordio in Champions League con la maglia dell’Inter.

LE PAROLE- «Sono contento, giocare da titolare in un grande club come l’Inter in Champions League è molto bello. Devo migliorare in alcune cose, ma sono felice che stasera l’allenatore abbia creduto in me»

