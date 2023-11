Ai microfoni di Inter TV il giocatore nerazzurro Sommer ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la gara contro il Salisburgo

PARTITA COMPLICATA – «È stata una partita molto complicata, è stato importante vincere per la qualificazione. Abbiamo una grande difesa, probabilmente è quello il segreto. Abbiamo avuto tante occasioni, poi siamo riusciti a segnare e abbiamo ottenuto tre punti importanti»

DECISIVO – «È il lavoro del portiere restare focalizzato per tutta la partita. Non è facile, ma ho una gran difesa che mi aiuta, non è facile ma questo è il mio lavoro, ovvero quello di non dare opportunità di segnare. Oggi abbiamo fatto una grande partita».

