Il difensore dell’Inter Yann Aurel Bisseck ha commentato la vittoria ottenuta in Austria dicendo la sua sui suoi primi mesi in nerazzurro.

Complice l’infortunio di Pavard e l’affaticamento di Dumfries, Inzaghi ha scelto di impiegare dal primo minuto Yann Aurel Bisseck, difensore tedesco che aveva giocato pochissimi minuti finora in stagione. Il difensore ha giocato su un campo difficile e con avversari molto agguerriti ma ha mostrato grande personalità e sicurezza nei propri mezzi. Bisseck ha mostrato buona tecnica in fase di impostazione e non ha compiuto nessun errore in fase difensiva; la sua gara contro il Salisburgo è durata solo un tempo perché Inzaghi è solito sostituire i giocatori ammoniti, soprattutto i difensori.

La soddisfazione

Yann Bisseck era molto contento quando è stato intervistato da InterTv al termine della gara; ecco le sue sensazioni. “Sono molto contento di essere partito dal primo minuto. Devo migliorare tante cose. Sono contento che il mister abbia avuto fiducia in me e spero che gli sia piaciuta la mia performance”.

L’ambientamento

Sono pronto per giocare un’altra partita anche perché non ho giocato molto oggi. Sono in forma e sono pronto se il mister vorrà puntare su di me. Come mi trovo a giocare nel calcio italiano? Quando giochi in un club così importante sei un po’ nervoso ma i compagni mi hanno accolto bene e mi stanno aiutando tanto sia tecnicamente che tatticamente. Milano poi è una bellissima città”.

