Dopo la partita, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo il Salisburgo.

SULLA PARTITA – «C’è grande soddisfazione, raggiungerla con due giorni in anticipo era da tempo che Inter non riusciva a qualificarsi in anticipo e ci siamo qualificati agli ottavi per il terzo anno consecutivo. Siamo contenti e il nostro ranking sta migliorando. Il Salisburgo era un squadra difficile da affrontare, loro corrono tanto, abbiamo concesso poco, e quando hanno allentato la loro continua pressione, abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita.»

UNIONE E TURNOVER – «Vedo grande partecipazione. Anche Bisseck stasera, ha esordito in CL in una partita difficile. De Vrij ha fatto il terzo, benissimo. Poi anche chi è entrato ha fatto bene, abbiamo fatto bene 15 partite e dobbiamo continuare su questa strada.»

INFORTUNI – «Dobbiamo vincere senza perdere giocatori. Purtroppo abbiamo perso Pavard, lo perderemo per un po’ di tempo. Cuadrado manca da tanto tempo, Dumfries era inutilizzabile oggi ma ci siamo organizzati al meglio. È rientrato Arnautovic, valuteremo Dumfries nei prossimi giorni e speriamo sia disponibile per il Frosinone»

