L’ex attaccante Sasa Bjelanovic ha speso parole importanti nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi in ottica scudetto

Le parole di Bjelanovic a TMW sulla lotta scudetto che vede l’Inter protagonista.

«Sembra stia andando in direzione Inter contro Juventus. L’Inter sta dimostrando di essere una squadra ottima, la Juve poi ha il vantaggio di non giocare in Europa e può concentrarsi sul campionato e lo sta sfruttando al meglio. Milan e Napoli hanno ora un gap, diciamo che credo che se la giocheranno Inter e Juventus»

