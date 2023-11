L’ex calciatore Antonio Di Gennaro si è espresso così su quella che sarà la sfida scudetto tra l’Inter e la Juventus

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato della sfida tra la Juventus e l’Inter.

LE PAROLE – «La Juve deve fare qualcosa di nuovo. L’Inter si difende bene di squadra, ma per vincere la Juve oltre a non prendere gol deve fare qualcosa di più davanti. Sulla carta come gioco e organico è migliore, ma queste sfide Allegri sa prepararle e per i giocatori c’è aria di svolta. Il punto di forza dell’Inter, oltre la difesa, è il gioco armonioso. La Juventus ha una difesa importante ma dovrà fare qualcosa di più per vincere».

