Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato in una lunga intervista a RMC Sport di Sanchez e la sua decisione di tornare all’Inter

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato in una lunga intervista a RMC Sport di Sanchez e la sua decisione di tornare all’Inter. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «A maggio gli è stato offerto un prolungamento di contratto, lui ha procrastinato e ha provato a fare qualche speculazione. L’ultima offerta che abbiamo fatto ad Alexis Sanchez era superiore allo stipendio che percepisce Pierre-Emerick Aubameyang, compreso anche il bonus alla firma concesso ad entrambi i giocatori. Ognuno difende i propri interessi, non posso giudicare la strategia di tutti. Sarebbe una mancanza di rispetto per un giocatore che ha fatto una stagione straordinaria e per il quale nutro un enorme rispetto personale».

L’articolo Sanchez, Longoria (Marsiglia): «Lui ha procrastinato l’offerta di rinnovo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG