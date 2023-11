I dati forniti da Footdata hanno incoronato la prova del classe 2001 Barrenechea rispetto a quella di Calhanoglu

L’argentino classe 2001, in particolare, ha giocato più palloni totali, ha sbagliato meno passaggi (sia in verticale che in orizzontale) e ha fatto più lanci lunghi. Il turco dell’Inter, però, su calcio di rigore ha trovato un gol importantissimo e decisivo per tenere lontane le speranze del Frosinone.

L’articolo Inter Frosinone, i dati incoronano Barrenechea. Ma Calhanoglu segna proviene da Inter News 24.

