Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato del Var nel programma su Sportitalia. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il Var è come il fair play finanziario, non esiste. Su cose eclatanti io ho smesso di credere al Var. Credo che il Var sia una roba da bar. Ci potrebbero essere tanti episodi. ome Abisso ce ne sono 6-7 che non possono arbitrare in Serie A».

L’articolo Pedullà contro il Var: «Non esiste e ho smesso di crederci» proviene da Inter News 24.

