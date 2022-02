L’allenatore del Genoa Alexander Blessin avverte i suoi sull’importanza della gara di oggi contro la Salernitana.

Il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha presentato così il match di oggi pomeriggio in conferenza stampa. “Quella di domani è una partita molto, molto importante e sarà una sfida difficile ma come si è visto nelle ultime due partite con il nostro modo di giocare siamo riusciti a trascinare i nostri tifosi che sono diventati il dodicesimo uomo in campo. E questo sarà importante riuscire a farlo anche domani ripetendo le ultime prestazioni. Viviamo partita dopo partita ma quella di domani è sicuramente una finale e per questo dobbiamo cercare di fare il possibile per conquistare i tre punti e raggiungere il miglior risultato possibile”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Noi faremo il possibile per salvare questo grande club. Chiaro che adesso non si deve dimenticare la classifica. Ma quello che è importante è trovare il giusto bilanciamento: non bisogna essere troppo tesi e nervosi ma essere più tranquilli. Bisogna calibrare gioia e concentrazione. Quello che serve è bilanciare la concentrazione e l’essere focalizzati sulla partita perché se hai troppa pressione rischi di bloccarti e quindi bisogna trovare la via di mezzo”.

