Domani c’è Genoa-Inter e quindi oggi ci sono le conferenze stampa della vigilia, ecco le sensazioni di Blessin.

Il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di viglia. “E’ un piacere domani giocare contro una grandissima squadra come l’Inter. E’ una bella sensazione giocare contro una squadra veramente forte. La salvezza? Ci crediamo. Tutti noi ci crediamo. L’Inter ha perso l’ultima partita in campionato e non sarà facile. Loro vorranno vincere e questo non è sicuramente un vantaggio quando incontri una squadra del genere in quella situazione. L’Inter avrà possesso di palla, ha individualità sarà importante essere aggressivi e di metterli in difficoltà. Loro hanno tanta qualità“.

IM_pallone_serie_A_2020

“E’ una squadra che difende altissima e ti mette in difficoltà subito con un pressing alto. Lo fanno nel miglior modo possibile. Contro una squadra così bisogna giocare laddove ce lo permetteranno, stare attenti ai dettagli e fare tutte le cose in campo con l’aggressività giusta. E’ quello che voglio dai ragazzi, essere coraggiosi e non aver paura di sbagliare”.

