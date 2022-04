L’allenatore del Genoa Alexander Blessin esprime la sua felicità per la vittoria ottenuta contro il Cagliari ma guarda già al derby con la Sampdoria.

Alexander Blessin ha analizzato così la gara di ieri contro il Cagliari. “Da prima della gara sapevo che non sarebbe stata una bella partita, lo avevo detto ai ragazzi. Sapevo anche che sarebbe stata dura. Questa vittoria ci fa felici e soddisfatti”.

“Ero molto teso e al momento del gol non ho esultato per tenere alta la concentrazione. Al fischio finale ho festeggiato perché sono felice per i ragazzi. Adesso arriva la partita contro la Sampdoria, è un derby e sarà dura anche questa. Badelj? E’ un giocatore di esperienza, appena ha segnato sono rimasto stupito perché in allenamento aveva provato situazioni come quella del gol. In Serie A non esistono partite facili. I ragazzi mi seguono e sanno cosa fare“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG