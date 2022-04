Il presidente dell’Inter Steven Zhang è contento del rendimento attuale della sua squadra e dell’operato del suo allenatore.

Steven Zhang ieri era ad Imola per assistere al Gran Premio di Formula 1 e Sky Sport ne ha approfittato per una breve intervista. Il presidente si è congratulato con tecnico e squadra per la vittoria ottenuta contro la Roma ma ha mostrato anche un’insolita scaramanzia alla domanda sullo Scudetto.

Simone Inzaghi

“Gli italiani sostengono la Ferrari e io sono qui per seguire la gara. Voglio fare i complimenti a Inzaghi e ai giocatori, ora dobbiamo chiudere gli occhi, restare concentrati e proseguire su questa strada. Lo scudetto? Adesso non diciamo la parola scudetto, siamo concentrati e pensiamo a vincere la prossima gara con il Bologna”.

