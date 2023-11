Boateng show: «Balotelli meglio di Leao, avrebbe potuto vincere tre Palloni d’Oro». Le parole dell’ex Milan

L’ex centrocampista del Milan Boateng ha parlato a Tv Play del suo ex compagno Balotelli paragonandolo a Leao.

PAROLE – «Io amo Balotelli, per me poteva vincere tre volte il Pallone d’Oro. Aveva bisogno di uno come me ogni giorno o di persone che lo mettessero nella direzione giusta. Lui o Leao? Leao è fortissimo, Mario però era di un altro livello, era un fenomeno. Lui ha fatto vedere cosa poteva fare, ho giocato con lui e ho visto cosa riesce a fare quando è serio. Lo sappiamo tutti quello che poteva fare, poi non tutti riescono a giocare per tanti anni ai massimi livelli, ma per me, quando era al top, era nei cinque migliori attaccanti nel mondo. L’unico che si avvicinava alle qualità di Ibrahimovic era proprio Mario. Quando Ibra calciava non aveva rivali, ma Balotelli gli si avvicinava».

