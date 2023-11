Robinho sconterà i 9 anni di reclusione in Brasile: ecco la scelta della Procura della Repubblica sull’ex giocatore del Milan

L’ex giocatore del Milan Robinho sconterà la pena di 9 anni in Brasile. Dopo la condanna da parte del tribunale di Milano per il reato di stupro, l’Italia avrebbe voluto che l’ex rossonero scontasse la pena in Italia ma il Brasile aveva negato l’estradizione.

Oggi, nella dichiarazione firmata dal Vice Procuratore Generale della Repubblica, Carlos Frederico Santos, e inviata alla Corte Superiore di Giustizia, è stato deciso di accogliere la richiesta del governo italiano di ratificare la condanna in un Paese straniero e quindi Robinho potrà scontare la pena anche in Brasile.

