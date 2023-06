Boattin: «La Juventus un sogno. Mondiali? Ecco l’obiettivo dell’Italia». La bianconera si racconta

Lisa Boattin ha rilasciato un’intervista a FIFA+. Ecco le parole della calciatrice della Juventus Women.

NAZIONALE – «Veniamo da un periodo particolare dopo l’esperienza dell’Europeo. È stata un’esperienza importante che, in quanto negativa, ci ha insegnato tanto. Stiamo lavorando per curare ogni piccolo dettaglio, quelli che non ci hanno aiutato agli Europei. Nonostante alcune buone prestazioni non siamo riuscite a portare a casa risultati e quando non arrivano l’entusiasmo cala inevitabilmente».

GRUPPO – «Il gruppo è la parte più importante per la nazionale. Sappiamo che possiamo fare grandi cose e il Mondiale del 2019 l’ha dimostrato. Per noi è importante stare insieme e divertirci, l’aspetto mentale è fondamentale. Coverciano è diventata casa nostra e per noi condividere questi momenti è decisivo. Siamo un bel gruppo, ci manca ancora qualcosina per essere definitivamente squadra come lo siamo state in Francia. Un gruppo con tante ragazze nuove, giovani, e stiamo lavorando anche sull’esperienza. Le potenzialità ci sono».

JUVENTUS WOMEN – «Anche la Juventus è stato un sogno per me. La Nazionale resta qualcosa di enorme, la Juve è sempre stata una passione. Mio padre mi portava allo stadio per vedere i bianconeri e poter vestire questa maglia è stato qualcosa di incredibile, consapevole di rendere felice mio padre e mia mamma. La Juve occupa un posto speciale nel mio cuore. Mi fa sentire davvero bene».

RELAZIONE CON SEMBRANT – «Io parlo della mia relazione come una cosa normale. Quando riusciremo a farlo all’ordine del giorno sarà una svolta. Bisogna parlare delle proprie relazioni in maniera naturale. Stessa cosa che riguarda il razzismo: qualunque sia il comportamento dei calciatori in campo non sono giustificati elementi discriminatori. Siamo importanti, sappiamo che i nostri pensieri e i nostri messaggi possono essere d’aiuto».

MONDIALI – «L’obiettivo che avrà l’Italia è non fare l’errore dell’altra volta. Dovremo affrontare tutte con la massima umiltà. Questi tornei non fanno sconti a nessuno e dovremo avere attenzione per ogni minimo dettaglio».

The post Boattin: «La Juventus un sogno. Mondiali? Ecco l’obiettivo dell’Italia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG