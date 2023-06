Angelo Alessio, vice di Conte alla Juventus, ha parlato a TMW del momento dei bianconeri.

ALESSIO – «Chiesa via Sarebbe un danno tecnico enorme privarsi di giocatori giovani e importanti però ora si guarda molto all’aspetto economico, mi auguro che venga allestita una squadra competitiva. Juve in Conference League? Se deve giocarla, la giochi per vincere».

