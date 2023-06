Milito: «Lautaro Martinez? Spero segua le mie orme». Le parole dell’ex Inter nel giorno della finale di Istanbul

A Sport Mediaset, l’ex Inter Diego Milito ha parlato così di Lautaro Martinez in vista della finale di Champions League.

MILITO – «Lautaro sulle mie orme? Speriamo, sarebbe una grande soddisfazione per lui e per l’Inter. Tutti vogliamo che l’Inter alzi la coppa. Lautaro ha fatto una stagione straordinaria, è giovane può ancora crescere e vincere ancora. Spero che il sogno si trasformi in realtà».

The post Milito: «Lautaro Martinez? Spero segua le mie orme» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG