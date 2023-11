Boban: «Leao va capito e aiutato. Paragone Pioli-Sacchi? Vi dico questo…». Le parole dell’ex rossonero

Zvonimir Boban ha parlato a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi. Ecco le parole a SkySport dell’ex giocatore e dirigente rossonero.

SU SACCHI – «Per me è stato il più grande rivoluzionario nella storia del calcio. Esiste un calcio pre e post Sacchi. Quello che oggi vediamo in ogni squadra, dal pressing alle distanze, è dovuto a Sacchi».

PARAGONE SACCHI-PIOLI – «Non direi che i due Milan possano essere paragonati».

SU LEAO – «Leao va capito e aiutato. Ha un talento straordinario anche se non è completamente maturo. Ha fatto tanto bene per il Milan. Non tanti se lo aspettavano, io si».

