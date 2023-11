Le parole di Tania Moreno (CMO del Milan) sull’iniziativa proposta dal club per Natale: ecco le sue parole

La Chief Marketing Officer di AC Milan Tania Moreno si è espressa sulla nuova iniziativa rossonera.

PAROLE – «Il mondo del calcio come lo conosciamo oggi non esisterà senza la salvaguardia dell’ambiente e del nostro pianeta. Da questa semplice ma fondamentale consapevolezza è nata la volontà di sviluppare “Planting New Memories”, importante iniziativa resa possibile grazie al grande lavoro di tutti nel Club. Piantare nuovi ricordi significa guardare al futuro con fiducia e ambizione, ma anche avere un approccio di responsabilità e lungimiranza. Il Milan dimostra così ancora una volta di voler apportare il proprio contributo per stimolare un cambiamento positivo tangibile, chiamando a raccolta anche i suoi tifosi a Milano e in tutto il mondo».

