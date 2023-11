Il Milan si allena durante la sosta nazionali: partitella con questi giocatori della Primavera. Le ultime da Milanello

Rossoneri a Milanello questa mattina per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento. Squadra anche oggi a ranghi ridotti per le assenze dei giocatori impegnati con le nazionali.

REPORT

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo dove il lavoro è iniziato con alcuni esercizi atletici focalizzati sulla rapidità. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso. Al termine il gruppo, integrato da alcuni ragazzi della Primavera (Camarda, Sia, Nsiala, Paloschi, Jimenez, Colzani e Stalmach) ha disputato alcune partitelle 6 contro 6 su campo ridotto con le quali si chiusa la sessione odierna.

