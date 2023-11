Gravina sul caso Florenzi: «Non mi sembra ci siano condizioni che possano destare preoccupazione». Le parole del presidente della Figc

Il presidente della Figc Gravina ha parlato del caso scommesse in cui è stato anche coinvolto il terzino del Milan Florenzi.

PAROLE – «Florenzi è uno dei casi che ho letto sulla stampa. Non mi sembra ci siano le condizioni che possono destare preoccupazione. Non abbiamo notizie specifiche circa la parte sportiva quindi non siamo stati informati di posizioni negative per quanto ci riguarda. Quando ne verremo a conoscenza adotteremo come sempre fatto la doppia scelta di punire severamente ma di accompagnare anche con un processo di recupero. Ma per ora non abbiamo nulla».

