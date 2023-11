Nicola Sansone ha parlato in conferenza stampa ad undici giorni da Hellas Verona-Lecce ricordando l’amaro pareggio contro il Milan

Le parole di Nicola Sansone in conferenza stampa ad undici giorni da Hellas Verona-Lecce. L’attaccante ha ricordato l’amaro pareggio contro il Milan:

«Sicuramente è stato un peccato non vincere la partita per un episodio così. Non compete a noi prendere queste decisioni, purtroppo compete agli arbitri. Non sapevo delle multe, dopo la partita abbiamo avuto due giorni liberi e ho staccato. Ora guardiamo avanti perché c’è l’Hellas»

The post Sansone non si dà pace: «Peccato non vincere col Milan, ora pensiamo al Verona» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG