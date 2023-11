In questi giorni si sta parlando molto di Vieri e della Bobo Tv dopo l’addio con gli storici compagni d’avventura: l’ex attaccante dell’Inter ha tenuto in gestione il Canale

In questi giorni si sta parlando molto di Vieri e della Bobo Tv dopo l’addio con gli storici compagni d’avventura: l’ex attaccante dell’Inter ha tenuto in gestione il Canale. L’ex nerazzurro dopo il calcio ha saputo investire nei suoi interessi con la Christiane Rivaux S.A.S. e C., ovvero società creata e gestita con la madre.

Società Forestale I Bifolchi (100%), attiva nell’immobiliare, che nel 2022 ha registrato ricavi per 4mila euro e un rosso di 400mila euro.

Team Srl, attiva nell’immobiliare, di cui Vieri detiene direttamente il 20% e l’80% attraverso la Rivaux. Nel 2022 ha registrato ricavi per 52mila euro con un rosso di 70mila.

Acquarama Srl, società immobiliare di cui Vieri detiene direttamente il 20% e l’80% attraverso la Team Srl. È sostanzialmente inattiva, con un rosso di 7mila euro nel bilancio 2022. nell’immobiliare, 20%, inattiva, 7mila euro di rosso.

Go Old ’50 Srl: si tratta della società che gestisce il brand Sweet Years e di cui sono soci, tra gli altri, anche Paolo Maldini (al 18% come lo stesso Vieri), la sorella di Vieri Veronica e Adriana Fossa, moglie di Maldini. Nel 2022 ha registrato ricavi per 667mila euro con un utile di poco più di 4mila euro.

Sunny Srl, società immobiliare che inoltre ha le partecipazioni in PLB e Bombeer.

Insomma da quando ha dato addio al calcio il centravanti si è reinventato imprenditore. Negli ultimi giorni dopo l’addio di Adani, Cassano e Ventola con le parole del talento di Bari Vecchia a confermare come i soldi non siano la causa della rottura, ma ogni decisione è presa in quattro.

