L’Inter fa sul serio sul mercato per il futuro e la società sta seguendo molto da vicino il centrocampista Ouedraogo

L’Inter fa sul serio sul mercato per il futuro e la società sta seguendo molto da vicino il centrocampista Ouedraogo.

Il classe 2006 sta facendo molto bene con lo Schalke O4 nella seconda divisione tedesca e è stato messo nel mirino dalle big in Europa. Difficile possa partire a gennaio ma in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta in cui potrebbe rientrare il Milan per un classico derby di mercato. Lo conferma Sky Sport Deutschland.

L’articolo Ouedraogo, l’Inter fa sul serio: le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG