La Bobo Tv di Vieri, Adani, Cassano e Ventola si è separata, ma quali sono le motivazioni? Ecco il punto e i dettagli

Come si legge sul Corriere della Sera, i motivi dietro la separazione degli ex Inter protagonisti della Bobo Tv sono tanti. Vediamoli insieme nel dettaglio:

BOBO TV– Ora che la Bobo Tv è diventata il palcoscenico esclusivo di colui che l’ha inventata, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sono usciti di scena. Venerdì Vieri aveva spiazzato i fan sintonizzati sulla trasmissione in onda su Twitch annunciando che da quel momento in video sarebbe andato da solo, ringraziando perciò Adani, Cassano e Ventola per la collaborazione fino a quel momento. «Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi».

All’inizio sembrava che dietro l’assenza dei compagni di lavoro e tempo libero si celasse la suspense per una nuova avventura. Lele Adani il più fantasioso: prima una storia su Instagram con un pezzo del discorso di Ciro Di Marzio, protagonista di Gomorra. «Il terremoto è volere di Dio. Fa bene alla terra. Come quando una persona sta male. Accumula e accumula finché o si libera e sfoga. O muore».

Più difficile poi interpretare il video dove Adani indossa la maglia della Bobo Tv e invita ad amare il calcio, «la nostra stella cometa». Resta il fatto che ieri a pranzo all’osteria di riferimento dove i quattro sono soliti ritrovarsi per commentare le partite, chiacchierare, divertirsi, il tavolo era vuoto.

È intervenuto nel dibattito anche Fabrizio Corona che sui social ha pubblicato l’audio di Nicola Ventola. «Fabri fammi passare un attimino di tempo, comunque non sei andato lontano». Corona si era portato avanti scrivendo che Vieri era stato abbandonato dai suoi compagni di avventura e che dietro l’addio si celavano problemi economici e di potere.

L’articolo Bobo Tv, la verità sulla separazione: ecco cos’è successo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG