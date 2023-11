Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, merita tutte le promozioni in pagella dopo il successo conquistato con l’Atalanta

Ecco le pagelle di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a margine della vittoria conquistata nell’11^ giornata di Serie A contro l‘Atalanta.

Gazzetta dello Sport 6,5 – Non mette in campo un’Inter feroce, ma poi la pilota bene attraverso le sofferenze della partita. Quinta vittoria su cinque in trasferta in campionato. Significa personalità. Meriti al mister che l’ha coltivata



Corriere dello Sport 7 – Perso Pavard, ha svoltato con Darmian. Rosa senza eguali, ma c’è il suo sigillo di garanzia

Tuttosport 7 – L’Inter in trasferta sa solo vincere. E lo fa perché pure stavolta il tecnico azzecca tutte le mosse, cambi compresi

TMW 7 – Squadra che vince si cambia… poco. Schiera l’undici delle serate di gala, o quasi, lo cambia quando serve e questa è forse la vera grande novità della stagione. Bello l’attestato di stima per Asllani nel finale: ha più fiducia nella sua squadra e si vede. Nove su undici in campionato: solo conferme.

