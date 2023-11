Giancarlo Padovan ha commentato il match dell’11^ di campionato tra Atalanta ed Inter, dando un suo personale giudizio

Ospite a Sky Sport, Giancarlo Padovan si esprime così sul match tra Atalanta ed Inter, che all’11^ giornata ha visto uscire vincitori i nerazzurri lombardi per 1-2.

LE PAROLE- «Thuram ha fatto poco e molto meno del solito, variante che ha inciso. L’Inter ha giocato diversamente, invece di fare una partita di conduzione, ma di gestione e attesa. Per buona parte del secondo tempo si è messa dietro la linea della palla. Non è stata una grande partita, ma sono queste che dicono di vincere lo Scudetto. Può vincerlo sia per il vantaggio che ha già in campionato, ma anche perché difficilmente può perdere. Deve stare attenta a non ripetere quegli errori contro Sassuolo e Bologna. La concorrenza, dal Napoli al Milan, sta buttando per strada tanti punti. Se la Juventus stasera dovesse perdere, l’Inter andrebbe in fuga. Ad oggi è irresistibile, perché il suo obiettivo lo raggiunge sempre anche giocando in maniera diversa».

