Lunga intervista all’ex bomber dalle pagine del Corriere. Vieri parla dell’Inter, di Lautaro e della candidatura europea nerazzurra a patto che.. Nel calcio italiano, la lotta per la supremazia è un argomento sempre acceso e oggetto di appassionate discussioni tra entusiasti e critici dello sport. Tra le squadre che spiccano per tradizione, trofei e tifo, l’Inter di Milano occupa indubbiamente un posto di rilievo. Di recente, le dichiarazioni di Bobo Vieri al Corriere della sera hanno riacceso i riflettori sulla squadra nerazzurra, sottolineando le sue potenzialità nella corsa allo scudetto e non solo. Un’Inter pronta a dominare Parlando della situazione attuale dell’Inter e delle sue possibilità non solo a livello nazionale ma anche in Europa, emerge un quadro di fiducia e ottimismo. A dispetto di una partenza forse meno esplosiva rispetto alla stagione precedente, l’ex centravanti è categorico nell’affermare la forza della squadra. Il rientro di giocatori chiave e la […]

Leggi l’articolo completo Bobo Vieri al Corriere della Sera: “Inter, sei la più forte ma..”, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG