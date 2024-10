Il difensore del club bergamasco è sempre stato un vecchio pallino della dirigenza nerazzurra ma il problema al ginocchio lo ha rallentato considerevolmente. Nell’universo del calcio italiano, le dinamiche di mercato e i percorsi dei giovani talenti sono sempre fonte di grande interesse e dibattiti. In questo contesto, la vicenda di Giorgio Scalvini, promessa dell’Atalanta e della Nazionale, assume un rilievo particolare non solo per le sue doti sportive ma anche per le vicissitudini legate al suo recupero da un grave infortunio. Lo stop Giorgio Scalvini a soli 20 anni ha già fatto parlare di sé per il suo percorso con la Dea che gli è valso la convocazione in Nazionale. Tuttavia, la sua ascesa è stata momentaneamente interrotta da un infortunio occorso in una partita di campionato che non aveva ripercussioni sulla classifica finale. La diagnosi è stata severa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un evento […]

