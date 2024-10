Il Milan è a caccia di un nuovo futuro attaccante: così Abraham e Morata rischierebbero il posto da titolari. Il Milan è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, ed attendere i rossoneri ci sarà l’Udinese, sabato alle 18.00 a San Siro. Dopo due sconfitte di fila tra Leverkusen e Fiorentina, i rossoneri hanno voglia di tornare alla vittoria contro i friulani, in quello che sembra diventato un vero e proprio tabù (il Milan non batte l’Udinese nel girone di andata da 16 anni in campionato). La dirigenza milanista, inoltre, sta pensando a come rinforzare la rosa in vista del mercato invernale. Sarà infatti una sessione che vedrà il Milan tra le squadre protagoniste. Il club di Via Aldo Rossi non potrà tirarsi indietro per rafforzare un organico che presenta oggettivamente delle lacune. Serviranno almeno un paio di colpi, per migliorare la squadra sia in difesa che a […]

Leggi l’articolo completo Mercato Milan, torna di moda il nome di un bomber, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG