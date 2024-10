Notizie positive da Milanello in vista della partita della squadra di Paulo Fonseca contro l’Udinese. Dopo la sosta per le nazionali, in casa Milan c’è voglia di preparare al meglio la sfida di campionato, in programmato sabato alle ore 18.00 a San Siro, contro l’Udinese. Ma i dubbi sono diversi, a partire da Samu Chukwueze, che senza i guai fisici accusati in nazionale si candidava a giocare dal primo minuto, per far rifiatare Christian Pulisic. Dubbi anche in difesa, con l’assenza di Theo che diventa quindi un problema per Fonseca e compagni. In avanti, spazio a Leao e Morata, in gol nell’ultima sfida della sua Spagna contro la Serbia di Pavlovic e Jovic. I rossoneri si preparano così alla sfida contro i friulani, che non vengono sconfitti dal Diavolo nel girone di andata da ben 16 anni. In attesa di novità, Morata ha voglia di Milan Un rigore sbagliato e poi il gol […]

Novità a Milanello: Fonseca recupera due giocatori per l'Udinese

